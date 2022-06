Moderne Anbauten für klassische Wohnhäuser

Dieses Einfamilienhaus aus dem Jahr 1947 wurde von unserem Experten Dominik Wukowojac neu strukturiert und mit einem Anbau ergänzt, um den heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht zu werden. Dabei blieb das Bestandsgebäude in seiner Form erhalten und bekam einen zeitgemäßen Zubau mit klaren Linien an die Seite gestellt. Dadurch, dass man für die Verkleidung des neuen Gebäudeteils die gleichen Fassadenplatten verwendete wie für die Dachgauben des alten Hauses, wurde eine harmonische Verbindung geschaffen und für eine optische Einheit gesorgt.