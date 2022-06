50 Shades of Blue – romantische Wohnung im Miniformat

Wer in der Großstadt eine bezahlbare Wohnung in guter Lage sucht, muss oft in Sachen Quadratmeterzahl Abstriche machen. So ging es auch der Kundin unserer Design-Expertin Marina Sarkisyan, die ihre Einzimmerwohnung professionell gestalten und einrichten ließ, um sich auf kleinem Raum dennoch rundum wohlzufühlen. Gewünscht war ein elegantes, lichtdurchflutetes Zuhause mit einer ordentlichen Prise Romantik, um den persönlichen Vorlieben der Bewohnerin gerecht zu werden. Diese liebt nicht nur verspieltes Country-Flair, sondern auch die Farbe Blau. Wir zeigen euch die Bilder zu diesem besonderen Projekt.