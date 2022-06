Die großartige Verwandlung einer erschreckenden Wohnung

Kaum zu glauben, aber das soll ein Wohnzimmer zum Wohlfühlen sein? Okay, Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. Die Einrichtung wirkt jedoch regelrecht zusammengewürfelt und ergibt ein wildes Ganzes. Das weiße Sofa aus Lederimitat ist zwar hell, passt aber so gar nicht zu der insgesamt dunklen Einrichtung aus Holz. Die allein kreiert ein beengendes Raumgefüge, hinzu kommt, dass auch die Fenster jede Menge Licht schlucken, hat doch die Sonne gar keine Möglichkeit durch die schmalen Öffnungen der Lamellen zu gelangen. Die für den Boden vorgesehenen Fliesen wirken kalt, insgesamt will hier nicht so recht eine behagliche Atmosphäre aufkommen.