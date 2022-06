Schöne Stoffe für zuhause

Die Zeiten, in denen Samt als altbacken und spießig galt, sind lange vorbei. Zum Glück! Denn der weiche, edle Stoff ist eine echte Bereicherung für jede Wohnung. Samt ist elegant und gemütlich zugleich, wirkt behaglich und lädt zum Wohlfühlen ein. Und es gibt ihn in so vielen verschiedenen Farben, Formen und Designs, dass garantiert jeder das perfekte Möbelstück oder Accessoire aus Samt für sich und seinen Einrichtungsstil findet. Die Auswahl scheint grenzenlos – von Samtsesseln bis hin zur Tapete aus Samt und von Kissen bis zum Sofa. Samt passt in verspielte Vintage-Wohnungen genauso wie zu minimalistischen Designermöbeln und verpasst eklektischen Einrichtungen eine funky Note.

Wolle

Kaschmir, Mohair, Angora, Alpaka oder ganz normale Schafswolle – Wolle gehört zu den beliebtesten und gängigsten Stoffarten überhaupt. Auch weil sie so vielseitig ist. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es draußen ungemütlich und stürmisch ist, kuscheln wir uns gerne in warme Wolldecken und -kissen. Aber es gibt noch viele weitere Wohnaccessoires aus schickem Strick: Teppiche zum Beispiel oder niedliche Überzüge für Teekannen, Kerzenhalter, Vasen und Co. Das Tolle daran: Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Übung kann man sich all die schönen Wollaccessoires auch ganz wunderbar selbst stricken oder häkeln.