Haus mit unglaublichem Wohnzimmer

Zur Straßenseite hin wurde das Haus sehr introvertiert und geschlossen gestaltet, sodass von außen keinerlei Einblicke in den Innenraum möglich sind. Das Dach wurde der umliegenden Bebauung angepasst und als Satteldach ausgeführt, wobei allerdings schräge Fenstereinschnitte im Giebel zu einer Verfremdung und Modernisierung des klassischen Typus führen. Der Baukörper wird durch Vor- und Rücksprünge in der Fassade stark plastisch gegliedert und bekommt so einen spannenden, dynamischen Look. Als zusätzlicher Eyecatcher dient das goldene Plattenmaterial an der Fassade, das Türen und Garagentore in sich aufnimmt.