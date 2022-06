Loft Ideen

Das Loft ist eine der eindruckvollsten Wohnformen: Betreten wir diesen einen großen Wohnbereich sind wir erst einmal beeindruckt von der Weite des Raumes, den hohen Wänden und den außergewöhnlichen Fenstern. Und dann stellen wir uns die Frage: Könnte ich auch in so einem Loft wohnen, ganz ohne Wände und permanent abgetrennte Räumlichkeiten? Und lässt sich dieser Industriestil überhaupt mit meinem eigenen ästhetischen Empfinden vereinbaren?

Doch woher kommt eigentlich der Trend, in einem Loft zu wohnen? Alles begann in New York… Aufgrund der starken Zuwanderung von Künstlern und der daraus resultierenden Wohnungsknappheit, begann man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ehemalige Industriebauten zu Wohnungen umzufunktionieren. Und bis heute nutzt man diese Idee, um leerstehende Fabrikgebäude nicht verkommen zu lassen und stattdessen Wohnraum zu schaffen. Was früher allerdings von eher mittellosen Künstlern und Studenten genutzt wurde, gibt es heutzutage auch als Luxusvariante. Zu verdanken ist dies der professionellen Beratung und fachlichen Ausführung von Architekten und Designern. Aufgrund des wachsenden Interesses an Loftwohnungen versteht man heute darunter nicht mehr nur Wohnungen, die in Industriegebäuden eingerichtet wurden. Vielmehr lässt sich jede noch so normale Wohnung im Prinzip zu einem Loft umbauen.

Wir beweisen euch anhand einiger Beispiele unserer internationalen Experten, dass Loft nicht gleich Loft ist! Denn auch hier stehen uns vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Einrichtungsstile zur Auswahl. Außerdem zeigen wir euch, wie man neue Wohnfläche schaffen und die bereits vorhandene optimal separieren kann. Lasst euch überraschen und entdeckt völlig neue Seiten eines Lofts!