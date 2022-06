So macht ihr aus einem alten Dachboden ein tolles Bad

Ist das Bad unterm Dach relativ klein sollte man in erster Linie sparsam mit Fliesen umgehen und sie am besten maximal im Nassbereich einsetzen. Sonst wirkt der Raum optisch kleiner. Durch die Dachschrägen im Dachboden geht viel Platz für Schränke verloren bzw. muss aufwendig angefertigt werden. Dafür hat man aber in der Höhe ein tolles Raumgefühl.

An diesem Punkt kann jeder selbst kreativ werden. Denn ein Spitzdach bietet jede Menge Spielraum nach oben. Pflanzen im Bad? Kein Problem, die können in stylischen Hängetöpfen an der Decke befestigt werden. Kleine Zwischendecken bieten ideale Ablageflächen für Handtücher und vielleicht passt sogar eine Wäscheleine in das Dachbodenbad.