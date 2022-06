Mit der richten Pergola den Garten aufpeppen

Die ein oder andere Pergolaform haben wir im Rahmen dieses Ideenbuchs schon vorgestellt. Eine letzte sollte aber noch erwähnt werden. Sie besteht aus vorgefertigten Dachplatten und weiteren Applikationen, um die Konstruktion aus Holz oder Metall felsenfest stehen zu lassen. So entsteht fast einen Art Wintergarten, der durch ein geschlossenes Dach regenfest ist. Die parallel angeordneten Dachbalken sind in diesem Fall nicht anfällig für Feuchtigkeit und Insekten und schaffen so einen sicheren Rückzugsort im Garten.

Vor allem Holzstrukturen und Backsteinwände ergänzen sich perfekt. Auch kann man jeder Pergola-Form ganz einfach einen grünen Touch verleihen, indem man Pflanzen ranken oder von der Decke hängen lässt. Ein Grill am Rand, Tisch und Stühle in der Mitte und einen Liegestuhl daneben – so sieht die perfekte Garten- und Grilloase aus!