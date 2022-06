Sofas mit Knalleffekt

In der ersten eigenen Wohnung darf es vielleicht noch die ausgebeulte Couch vom Flohmarkt sein. In dieser Lebensphase steht nunmal das Studentenleben im Vordergrund, sprich: unausgewogene Ernährung und ein permanenter Schlafmangel – dem hohen Lernpensums geschuldet, versteht sich! Irgendwann kommt dann aber die Zeit, in der man sich nach Qualität sehnt. Die Partynächte verlagern sich immer häufiger ins eigene Wohnzimmer, Kneipentouren weichen Weinabenden. Und genau das ist der Moment, in dem es sich zu investieren lohnt: In ein richtig tolles Sofa!