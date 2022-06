O' zapft is: Ideen fürs Oktoberfest dahoam

Am Wochenende ist es wieder soweit: Mit dem traditionellen Fassanstich beginnt in München das Oktoberfest und Menschen aus aller Welt strömen in die bayerische Hauptstadt, um bei Brez'n, Bier und Blasmusik so richtig zünftig zu feiern. Für alle, die dieses Jahr dahoam bleiben müssen, aber nicht auf das authentische Wiesn-Feeling verzichten möchten, haben wir heute ein paar Ideen für ein Oktoberfest in den eigenen vier Wänden zusammengestellt. Und zwar nicht den typischen Dekokram wie weiß-blau karierte Tischdecken, Wimpel, Lampions und Luftschlangen, sondern rustikale und witzige Accessoires, an denen man das ganze Jahr hindurch seine Freude hat.