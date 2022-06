homify 360°: Würfel-Haus

Die kubische Form in der Architektur, ist nicht nur eine Stilrichtung, die Reinheit und Einfachheit in die Geometrie bringen soll. Sie ist ebenso eine Ausdrucksform, Lebenseinstellung und ein wichtiger Parameter für den wahrhaftigen Zweck eines Gebäudes in Bezug auf Energie und Nachhaltigkeit. Was aber macht ein Haus kompakt? Die Verwendung von Volumen und Flächen, die möglichst wenig Raum nach innen oder außen freigeben, ist ein bedeutender Faktor. Intuitiv wissen wir, dass eine geometrische Form mit einer höheren Verdichtung in sich selbst geschlossen wirkt.

Heute wollen wir euch ein hervorragendes Beispiel der kubistischen Architektur zeigen. Dafür müssen wir in eine der schönsten und zugleich umstrittensten Städte Brasiliens: San Paolo. Hier hat das international bekannte und preisgekrönte Architekturbüro mk27, das Konzept der Moderne hervorragend umgesetzt und die brasilianische Architektur in Bezug auf Authentizität und Innovation erweitert.

Ein Würfel, der die Balance zwischen Öffnungen und dem richtigen Anteil der exponierten Oberflächen und Volumen präsentiert und als Vorzeigemodell purer Ästhetik betrachtet werden sollte.