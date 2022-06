10 abgefahrene Wohnideen für Autofans

Der flotte Käfer Herbie gehört zu den bekanntesten Filmautos Hollywoods und löste seinerzeit einen regelrechten Käfer-Hype in den USA aus. Hier in Deutschland lieben wir den VW-Klassiker sowieso von ganzem Herzen. Für alle, deren Käfer-Leidenschaft so weit geht, dass sie das geliebte Auto am liebsten mit ins Bett nehmen würden, gibt es jetzt das coole Herbie-Bett, in dem Oldtimer-Träume wahr werden.