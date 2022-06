Einfamilienhaus mit Bauhaus-Vibe

Die offene Küche befindet sich auf der Rückseite des Hauses und geht nicht nur nahtlos in den Ess- und Wohnbereich über, sondern dank der großen Glasschiebetüren auch auf die Terrasse und in den Garten. Der Raum wird mit natürlichem Licht geflutet und vermittelt modernen Komfort und stylishes Design. Während die geradlinige Formensprache der äußeren Architektur aufgegriffen wird, wurden an Farbwahl und Materialität einige Veränderungen vorgenommen. An die Stelle von Schwarz rückt jetzt ein satter Schokoladenton, der ebenfalls einen stimmigen Kontrast zu all dem strahlenden Weiß bildet. Das edle Holz, das zum Einsatz kam, verleiht dem Raum eine warme, natürliche Note.