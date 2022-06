Das Männertraumhaus

Natürlich ist das Haus, das wir euch heute mitgebracht haben, nicht nur etwas für Männer. Mit seinem kompromisslos modernen Design und dem raffinierten Komfort lässt es mit Sicherheit auch so manches Frauenherz höher schlagen. Aber dennoch glauben wir, dass es vor allem die Herren der Schöpfung nachhaltig beeindrucken wird. Raue Materialien, markante Schnitte, ganz viel dunkles Grau, Luxus pur und jede Menge Platz für viele PS – was will man(n) mehr? Wie genau das alles umgesetzt wurde, sehen wir uns jetzt an…