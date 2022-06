Sagenhafte Verjüngungskur für ein vernachlässigtes Haus

Das Bad war wirklich in einem schrecklichen Zustand. Feuchtigkeit und Schimmel an der Decke ziehen sofort alle Blicke auf sich. Allerdings gibt es auch sonst nichts, was man bestaunen könnte: Alles ist in langweiligem Weiß gehalten und sämtliche Sanitärkeramik ist offensichtlich bereit, ausgetauscht zu werden. Der kleine Raum war ziemlich überladen und konnte auch ein größeres Fenster vertragen.