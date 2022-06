Begehbare Ankleiden

Stauraum für Handtaschen und Schmuck, genug Platz, um alle Kleider und Blusen aufzuhängen, sowie ein Regal, in dem die schönsten Schuhe nebeneinander aufgereiht stehen – welche Frau wünscht sich keinen begehbaren Kleiderschrank?! Doch Vorsicht vor überstürzten Handlungen: Ähnlich wie bei den Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Küche, will auch die Strukturierung des Ankleidezimmers mit Bedacht geplant sein! Damit die Regalfächer stets auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind, sollte man sich vorher beispielsweise fragen, wo man am liebsten die Krawatten oder Socken aufbewahren möchte und wie groß der Schuhschrank in Etwa sein muss. Und bei der Planung unbedingt ein bisschen Luft lassen – wer weiß schließlich, was in Zukunft noch so dazu kommt… ?!