Wer im Schlafzimmer mehr Stauraum schaffen will, sollte sich den Platz unter dem Bett mal genauer ansehen. Nichts als Wollmäuse, Staub und gähnende Leere? Dann ist es höchste Zeit, dieses Potential zu nutzen und mit Boxen, Kartons und Körben zu füllen. Dort kann man dann nach Belieben Bettwäsche, Handtücher, Schuhe, Saisonkleidung oder auch Weihnachtsschmuck oder Tischdecken unterbringen. Unser Tipp: Schon mal über ein Hochbett nachgedacht? Es muss noch nicht mal besonders hoch sein, aber unter so einem Podest bieten sich ungeahnte Stauraummöglichkeiten…

Jeden Zentimeter nutzen

Wenn es um Stauraum im Schlafzimmer geht, zählt jeder Zentimeter. Einbauschränke sind natürlich der Hit, denn sie bieten jede Menge Platz für unsere sieben Sachen, ohne dabei in den Raum hineinzuragen und mehrere Quadratmeter in Anspruch zu nehmen. Aber auch mit herkömmlichen Schränken kann man so einiges an Stauraum dazu gewinnen. Maßangefertigte Regale und Schränke zum Beispiel eignen sich besonders für Schlafzimmer mit Schrägen. So wird wirklich jeder Millimeter sinnvoll genutzt. Und auch der Platz auf dem stinknormalen Schrank muss nicht verschenkt werden. Hier kann man in Boxen und Kästen gerade nicht benötigte Kleidung, Accessoires oder Deko-Artikel aufbewahren.