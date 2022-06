Top 5: Erfrischung für Haus und Seele

Umgeben vom Sommertaumel dürfen wir natürlich auch nicht die sich nähernde kalte Jahreszeit vergessen, in der wir uns wieder nach einem heißen Schaumbad sehnen. Damit ihr es nach dem entspannenden Bad gleich noch komfortabler habt, zeigten wir euch außergewöhnliche Einrichtungsideen, bei denen die Badewanne mal nicht im Badezimmer steht. Was die Vorteile sind, wenn ihr sie stattdessen im Schlaf- oder Wohnzimmer integriert, seht ihr hier in unserem Artikel Badewanne außerhalb des Bads .