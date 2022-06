Wunderwaffe Schiebetüren – 10 Varianten für jedes Zuhause

Ok, die Standard-Möglichkeiten als Raumtrenner und Kleiderschrank kennen wir jetzt. Aber denkt mal darüber nach, was man noch so hinter Schiebetüren verschwinden lassen kann! Hat man für das Büro kein eigenes Zimmer, integriert man es häufig in einer Ecke im Wohnzimmer. So weit, so gut, aber meistens stören Akten, Computer und Drehstuhl das Gesamtbild und so richtig abschalten kann man mit diesen Dingen vor Augen auch nicht. Die Lösung: Schiebetüren mit blickdichter Füllung. Eleganter kann man einen Arbeitsplatz kaum verschwinden lassen.