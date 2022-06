Cooles Design und Luxus pur – ein überzeugendes Gesamtpaket

Der Blick von der offenen Küche aus in Richtung Terrasse und Garten verdeutlicht die malerische Idylle, welche die Architekten in den Entwurf des Hauses haben einfließen lassen. Obwohl der Garten nicht besonders groß ist und rechts und links direkt die Nachbarhäuser angrenzen, wirkt der Außenbereich wie ein abgeschiedenes grünes Paradies, das Erholung und Ruhe verspricht und dank der Glasfronten, welche die gesamte Rückseite des Hauses einnehmen, nahtlos in das Wohnkonzept integriert wird.