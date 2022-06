Traumhafte Wohnküchen zum Verlieben

Geht es mit dem Hausbau an die Küchenplanung oder ist es an der Zeit für eine Sanierung des Herzstückes eines jeden Hauses und einer jeden Wohnung, kommt nicht selten die Frage nach einer offen oder geschlossen gestalteten Küche auf. Immer öfter fällt die Entscheidung für eine Wohnküche, nicht zuletzt, da sowohl das Wohnzimmer als auch die Küche zwei der zentralen Orte sind, an dem die ganze Familie zusammenkommt. Außerdem beinhaltet diese Variante offenes Wohnen und damit fließende Übergänge in einem – ein Konzept, das den Ansprüchen an ein modernes, flexibles, komfortables und nicht zuletzt erleichterndes Leben gerecht wird. Inspirationen, wie genau das in der Umsetzung aussehen kann, geben euch die folgenden Bilder.