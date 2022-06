7 moderne Gärten zum Verlieben

Einen Garten will jeder haben, aber die wenigsten von uns haben Lust, die gesamte Freizeit mit lästiger Gartenarbeit zu verbringen. Wer keinen Bock auf Rasenmähen, Unkrautzupfen und Co. hat und stattdessen jede freie Minute im Garten in vollen Zügen genießen möchte, sollte auf Rasen und aufwändige Beete verzichten. Steingärten und großflächige Terrassen sind eine raffinierte Alternative zur klassischen Gartengestaltung.