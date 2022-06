Der schnellste Weg, um Küchenzubehör zu reinigen

Euch allen ist bestimmt klar, dass Hygiene in der Küche sehr wichtig ist und natürlich sorgt ihr mit dem täglichen Abwasch und dem Putzen aller Arbeitsflächen bereits für die grundlegende Hygiene in eurer Küche. Dennoch gibt es bestimmte Details, auf die ihr dringend achtet müsst und die in eurem Putzalltag nicht einfach untergehen sollten.

So gehört beispielsweise auch das regelmäßige Reinigen eurer Besteckschublade zum regelmäßigen Hausputz. Denn auch ihr kennt es, das sich in der Besteckschublade schnell Krümel sammeln, die erst nach längerer Zeit – wenn es besonders nötig ist – beseitigt werden. Von diesen kleinen Schmutzpartikeln bekommen aber auch alle Arbeitswerkzeuge in der Schublade immer mal wieder etwas ab und genau deshalb ist es so wichtig, die Schublade, aber auch alle anderen Bereich in den Küchenschränken ordentlich zu halten. Die hilfreichsten Mittel für die Reinigung des Küchenzubehörs sind heißes Wasser, Backpulver und Essig – mit diesen klassischen Haushaltstipps könnt ihr nicht nur das Besteck, sondern auch Küchenbretter, Vorratsbehälter und weiteres Holzzubehör gründlich reinigen.