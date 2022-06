Alle Zeichen auf Rot

Rot ist die Farbe des Feuers, der Liebe, des Blutes und der Leidenschaft. In vielen Kulturen steht Rot für Freude und Fruchtbarkeit, oft ist es Signal- und Warnfarbe. Rot wird mit Temperament und Dynamik ebenso assoziiert wie mit Wärme und Sinnlichkeit. Kurz: Rot ist eine dominante, kräftige und vielfältige Farbe mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Schattierungen und Nuancen. So facettenreich die Farbe Rot ist, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten, sie in Haus, Garten und Wohnung einzusetzen. Rot passt zu vielen anderen Farben, sorgt für Schwung, Elan und Wärme, dient als Farbtupfer und Eyecatcher. Und es funktioniert in jedem Raum und in Verbindung mit jedem Stil, vom klassischen Landhaus-Look bis zu moderner Geradlinigkeit. Doch egal, wie und wo man es verwendet: Rot ist immer ein Statement und nichts für Langweiler, Angsthasen und Spaßbremsen.