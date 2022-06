Ratgeber Garten: Klein, aber oho!

Viele von uns träumen von einem großen Garten mit jeder Menge Platz für alles, was wir uns in so einen Privatpark hinein wünschen: Obstbäume und Gemüsebeete, bunte Blumen und schicke Sträucher, idyllische Nischen, eine große Sonnenterrasse, eine riesige Rasenfläche… ach ja, und ein Pool wäre doch auch schön… Die Realität sieht in der Regel anders aus, denn die aktuellen Grundstückspreise lassen den Traum vom Riesen-Garten ganz schnell zusammenschmelzen. Doch auch auf einer knapp bemessenen Gartenfläche kann man sich seine eigene grüne Wohlfühloase erschaffen. Wir zeigen, wie man mit ganz einfachen Maßnahmen Mini-Gärten größer wirken lassen kann.