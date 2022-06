Top 5 der Woche: Schmucke Einfamilienhäuser und grandiose Gartenideen

Knapp hinter dem tollen Bungalow landeten auf Platz 2 Terrassenumbauten, die sich gewaschen haben. Wir haben euch gleich fünf Außenbereiche präsentiert, die erstaunliche Verwandlungen hinter sich haben. Vorher noch trostlos, vernachlässigt und unmodern, kann man nach dem jeweiligen Umbau auf den Terrassen bestens entspannen, die Sonne genießen und will am liebsten gar nicht mehr weg. Ihr wollt wissen, wie die Terrasse auf dem Foto und ihre vier Kollegen aussehen, nachdem unsere Experten Hand angelegt haben, dann klickt hier noch einmal in den Artikel.