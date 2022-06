Landhaus Restauration und Erweiterung – Interieur und Exterieur

Ja, da haben unsere Experten ganze Arbeit geleistet! Eine schöne Verwandlung war von den Eigentümern gewollt und die Architekten haben geliefert. Obwohl das neue Haus nichts mehr mit der vormaligen Ruine gemein hat, ist es den Experten hervorragend gelungen, den Landhaus-Look beizubehalten.

An die Stelle der grauen Außenwände ist ein strahlendes Weiß getreten, das die warmen Sonnenstrahlen gekonnt reflektiert. Die neue Oberfläche aus Holz und Stein ist eine sehr willkommene Zugabe für dieses schmucke Landhaus und erinnert fast ein bisschen an ein Chalet in den Schweizer Alpen.