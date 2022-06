Mann im Haushalt – 5 Dinge, über die jede Frau nur schmunzeln kann

Zugegeben – das mit dem Staub ist allgemein so eine Sache. Wurde dieser weggewischt, liegt er gefühlt drei Sekunden später auch schon wieder da. Das ist wirklich ein nie endender Teufelskreis. Dennoch gehen wir dem Ganzen nach und es ist bei regelmäßiger Tätigkeit auch halb so wild. Man macht es ohnehin so nebenbei. Männer scheinen eine andere Vorstellung davon zu haben, was sauber ist. Geht es darum, Staub oder Krümel zu beseitigen, werden allenfalls die sichtbaren Flächen gereinigt. Aber doch nicht mit einem Tuch, nein! Wozu sind schließlich Hände da?! Mit der Handfläche wird der grobe und feine Schmutz einfach weg… ähm runtergewischt. Auf den Boden. Kurz in die Hände geklatscht und schon war's das. Warum nur brauchen wir immer so viel Zeit für diese Dinge, fragen sich unsere Männer dann. Geht es doch so schnell. Auf komplettes Unverständnis stößt es, wenn es um das Entstauben der Oberflächen von Schränken geht. Schließlich sieht dort oben niemand den Staub und außerdem liegt er nach kurzer Zeit doch eh wieder da.