Coole Palettenmöbel, die du unbedingt ausprobieren musst

Jeder kennt sie, jeder hat sie schon gesehen: Europaletten, die zum Transportieren und Einlagern unterschiedlichster Waren genutzt werden. Seit einiger Zeit beschränken sich die praktischen Paletten aber nicht mehr bloß auf ihren langweiligen Job in Containern, Lagerhäusern und Frachtschiffen, sondern verwandeln sich in coole Möbel, die in modernen Wohnungen zum absoluten Einrichtungs-Highlight werden. Was man mit ausgedienten Europaletten so alles anstellen kann, haben wir für euch in diesem Ideenbuch zusammengestellt.