Moderner Country Chic: Einrichtungsideen im Landhausstil

Eine freistehende Badewanne mit verschnörkelten Füßen und Armaturen darf in keinem Landhausbad fehlen, genauso wenig wie romantische Sprossenfenster und die gute alte Holzverkleidung. Damit der Look im 21. Jahrhundert auch noch funktioniert, wurde hier auf eine moderne Farbgebung in einem dezenten Graugrün gesetzt sowie auf edle Natursteinfliesen und eine moderne, bodengleiche Rainshower-Dusche, die einen schönen Kontrast zur Vintage-Wanne bildet.