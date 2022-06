Apartment am Meer

Diese Wohnung, die direkt am Strand der Kleinstadt Sitges in der Nähe von Barcelona liegt, ist eines der jüngsten Projekte unserer Expertin Marta Sellarès. Sie kümmerte sich um die Einrichtung des Wochenendapartments und setzte dessen Interieur liebevoll und bis ins letzte Detail perfekt in Szene. Die Bewohner dieser hübschen Wohnung legten Wert auf eine einladende und angenehme Gestaltung ihres zweiten Zuhauses, in dem sie sich wohl fühlen und entspannte Wochenenden und Ferien verbringen können. Das Ergebnis: Ein Apartment im maritimen Stil, das mit seinem frischen, unkomplizierten und freundlichen Flair zum Bleiben einlädt und darüber hinaus perfekt in seine mediterrane Umgebung passt.