homify 360°: Secret Garden – Rekonstruktion von Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft

Wenn man mit Dirk Moritz über seine erste Begegnung mit dem Objekt in der Gartenstraße spricht, hört man seine Leidenschaft und spürt die große Faszination, die das gesamte Haus bis heute auf ihn ausübt. Sehr treffend formuliert er einen Vergleich mit dem Gefühl, das man hat, wenn man in der U-Bahn für den Bruchteil von Sekunden dem Blick eines Menschen begegnet, der einen sofort gefangennimmt und den man nicht mehr so schnell aus dem Sinn bekommt. Es war also eine Art Liebe auf den ersten Blick, die ihn traf, als er an einem Herbsttag im Jahr 2008 mit seiner kleinen Tochter auf dem Weg ins Schwimmbad durch einen Zufall auf das Grundstück gelang. Die Geschichte klingt schier unglaublich, aber es begann wohl tatsächlich so: Eine Stahltür, die normalerweise fest verschlossen war, öffnete sich auf wundersame Weise plötzlich; dahinter ein dunkler Hof, Dreck und Mülltonnen, die den Weg zu einem Hintergebäude in der Gartenstraße säumen. Und da stand das alte Haus – mit zugemauerten Fenstern und sicher nicht gerade einladend. Dennoch ließ Dirk Moritz nicht locker und fand schließlich jemanden, der ihm das Haus aufschloss – und ganz schnell war ihm klar, dass die Liebe auf den ersten Blick kein Strohfeuer war, sondern das Zeug zu einer festen Beziehung hatte.