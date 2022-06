Wow-Haus mit traumhaftem Ausblick

Dieses beeindruckende Haus befindet sich in einer der besten Wohnlagen der verschlafenden Küstenstadt Swanage im Süden von England. Es ist eines einer ganzen Reihe von Einfamilienhäusern, die hier entlang der Küste von den Kreativen von WN Interiors konzipiert und gebaut wurden. Die Häuser sind kompakt gestaltet, aber sehr elegant und modern eingerichtet.

Das Interieur ist schick, modern und anspruchsvoll mit einer dezenten Farbgebung. Das Herz des Hauses bildet der kombinierte Wohn-, Ess- und Küchenbereich, dessen Gestaltung mit hellen Farbtönen und aufwendigen Mustern auf Tapete und Polstern brilliert. Natürliches Licht strömt durch die großen Fenster, die einen wunderschönen Blick auf den Strand freigeben. Kurzum: Alles in diesem Haus bietet die beste Voraussetzung für eine wunderbare Flucht von dem Stress des Stadtlebens. Architektur und Design wurden zur Perfektion vollendet. Das Haus präsentiert sich in einer modernen, einladenden Ästhetik. Startet nun den Rundgang durch das Haus und sagt uns, was ihr denkt!