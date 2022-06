homify 360°: Lichthaus in Japan

Das Wohnhaus, das wir euch heute vorstellen, liegt in einem Wohngebiet namens Denenchofu, einem Vorort des pulsierenden Stadtzentrums von Tokio. Dieses Areal wurde vor etwa 90 Jahren entwickelt, basierend auf den Ideen von Eiichi Shibuzawa. Es entstand der Gedanke, eine Gartenstadt auf einem Hügel zu errichten: Die erhöhte Position soll stets für eine sanfte Brise sorgen und das Wohngebiet anhand einer üppigen Vegetation säumen. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt: Um die Flora zu fördern, gelten in diesem Gebiet strengere Gesetze zur Einhaltung der Umweltphilosophie. Eine Norm besagt, dass Häuser einen Abstand von mindestens zwei Metern zur Grundstücksgrenze aufweisen müssen, um den entstehenden Bereich zu begrünen.