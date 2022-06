Lampen und Beleuchtung: Vier Inspirationsquellen

Der Look dieser Lampe kommt euch japanisch vor? Dann liegt ihr gar nicht so verkehrt. Das Design ist zwar italienisch, aber die Inspiration dafür stammt tatsächlich aus dem fernen Osten. Genauer gesagt diente hier die Wabi-Sabi-Philosophie als Ideengeber. Es handelt sich dabei um ein Konzept der Wahrnehmung von Schönheit, das diese in der Unvollkommenheit und der Akzeptanz der Vergänglichkeit sieht. Die Unregelmäßigkeiten, die wir in dieser Lampe finden, sind also absolut gewollt und das ausschlaggebende Detail, das dem Modell seinen besonderen Charme und Charakter verleiht.