Möbel aus Metall – Handwerk zwischen Funktionalität und Kunst

Noé Metal Design ist ein Unternehmen, das Brücken schlägt – geographisch wie gestalterisch. Es operiert zwischen Berlin und Madrid, verbindet in seinen Kreationen Design und Funktionalität, Kunst und Alltag. Die von Hand hergestellten Objekte passen sich individuellen Bedürfnissen an und unterstreichen dabei einen einzigartigen Stil, der sich irgendwo zwischen industriellem Charme und fantasievollem Formenreichtum ansiedelt. Dennoch passt das Design in keine Schublade – und das macht seinen besonderen Charakter aus.