Kleines Apartment in Mailand

​Das Erdgeschoss gliedert drei Räume: Esszimmer, Küche und Badezimmer. Der Boden ist aus hochwertigem Holz und weist in der farblichen Gestaltung eine Parallele zum Wandanstrich auf. Die Fronten der Küche sowie die Brüstung der ersten Etage sind dagegen dunkel, fast schwarz gehalten, um dem vitalen und chaotischen Orange Parole zu bieten und Ruhe einkehren zu lassen. Der vordere Bereich wurde relativ leer gehalten, so dass je nach Gebrauch und Anzahl der Besucher eine variable Nutzung entsteht. Notwendig ist daher die Überlagerung der Verkehrs- mit den Nutzflächen: So wird der klassische Flur zum Ess- oder Wohnzimmer, je nach Bedarf umgenutzt.