Eine Villa mit Eigensinn

Hier öffnen sich die Glasschiebetüren und wir erhaschen nun zum ersten Mal einen Blick in die Innenräume der Villa. Was wir sehen, könnte auch im Museum für moderne Kunst stehen. Eine spannende Wandgestaltung, die aus kupferfarbenen Blöcken verschiedener Größe und Tönung zu bestehen scheint. Ein starkes Design, das diesen Raum ganz klar dominiert. Um den Effekt nicht zu zerstören, sollte die Möblierung dieses Bereichs auf das wichtigste reduziert werden. Ansonsten wirkt der Raum zu unruhig und der Betrachter weiß kaum, wohin er schauen soll. Dementsprechend sind Fußboden und Decke in einem hellen Sandton gehalten. Im Hintergrund erahnen wir schon eine weitere interessante Wandgestaltung.