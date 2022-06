Minimalistisches Penthouse in Berlin

​Der Tisch gehört zum Stuhl wie der Stuhl zum Tisch. Wenn es um Sitzgelegenheiten geht, scheint die Kreativität vieler Einrichtungsliebhaber oft an ihre Grenzen zu gelangen. Ohne Hocker, Bänke oder Stühle lässt es sich schwer am Tisch sitzen, klar. Aber braucht der Stuhl denn auch immer ein Gegenstück? Wir finden: Stühle können ruhig auch mal alleine stehen! Neben dem Kamin, einfach so im Flur oder vor dem Bett, damit man dort seine getragene Kleidung ablegen kann. Und in diesem Fall wird der Stuhl bestimmt zum Lieblingsplatz, wenn das Feuer in dem dunklen zylindrischen Kamin prasselt…

Tipp: Mit Dimensionen spielen! Die überdimensionale Papierbox von Uashmama ist praktischer Stauraum und Eyecatcher in einem.

