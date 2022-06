Badezimmer Deko-Ideen

Das Badezimmer ist unser Ort der ungeschminkten Wahrheit: Hier gucken wir morgens verschlafen in den Spiegel und wundern uns abends über die leichten Schatten unter den Augen. Doch hier können wir auch genauso gut entspannen, ein Schaumbad genießen oder unter der Dusche unseren Gedanken nachhängen. Und da dieser Raum in unserem Alltag so eine bedeutende Rolle spielt, ist es wichtig, dass wir uns dort wohl fühlen. Mit schon wenigen dekorativen Elementen können wir unser Bad freundlicher gestalten und ihm mehr Persönlichkeit verleihen. Ob eine hochwertige Parfumsammlung oder ein ausgefallenes Wandtattoo – bei der Einrichtung des Badezimmers können wir Stil und Witz beweisen. Und das ist auch gut so, denn hier sollte nicht alles so ernst genommen werden. Schließlich starten wir beim Anblick eines motivierenden Spruchs oder eines schönes Bildes doch gleich viel motivierter in den Tag.

Doch wie kann ich mein Bad individuell gestalten? Das fängt schon bei Kleinigkeiten an: Es muss nicht immer die Toilettenbürste vom Drogeriemarkt sein, die Wattepads können in einen Behälter umgefüllt werden und wie wäre es mal mit einem Handtuchhalter in einer außergewöhnlichen Form?

Wir stellen euch kreative Ideen fürs Badezimmer vor und verraten euch Tipps, mit denen ihr noch mehr Pep in die oftmals unterschätzte Nasszelle bringen könnt.