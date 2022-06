To-do-Liste für einen glücklichen Herbst

Alle, die schon jetzt wehmütig an all die schönen Sommerfeste zurückdenken, an heiße Poolpartys und laue Nächte mit Freunden unterm Sternenhimmel, können ganz beruhigt sein, denn auch der Herbst ist ein echtes Partytier und hält so einige Anlässe zum Feiern für uns bereit. Von der Wies'n bis zur Halloween-Sause und vom Wein- bis zum Erntedankfest gibt es in den nächsten Wochen mehr als genügend Anlässe, mal wieder so richtig auf den Putz zu hauen. Wer selbst die eine oder andere Party veranstalten will, findet hier jede Menge Inspiration.