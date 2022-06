Weiße Wohnung im bunten Madrid

​Ein Blick in das Wohnzimmer verrät, dass sich das Farbschema über die gesamte Wohnung erstreckt. Unterbrochen wird das Raster lediglich durch die Verwendung anderer Materialien wie den Holzfußboden sowie auffällige Dekorationen. So wurde in der Küche ein schwarzer Tafellack an einer Seite angebracht, bildet nun den Blickfang und ist zugleich ein praktischer Begleiter im Alltag.