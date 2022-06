Flur: Einrichtungsideen für Korridore

Wer sagt denn, dass man in einem Schloss wohnen muss, um einen Empfangsbereich zu haben? Selbst in der schmalsten Diele können wir ganz einfach zu mondänen Mitteln greifen und unsere Gäste stilvoll empfangen. Schließlich ist der Flur ja die Visitenkarte unserer Wohnung und das, was Besucher als erstes zu Gesicht bekommen. Da kann es nicht schaden, mit einer kleinen Kommode, einem schicken Stuhl, stimmungsvollem Licht und frischen Blumen Eindruck zu machen. Zumal der Stuhl nicht nur dekorativ in der Gegend herumsteht, sondern uns auch gleich noch beim An- und Ausziehen unserer Schuhe wie gerufen kommt.