Luxuriöses Zuhause mit Meerblick

In der Küche treffen wir auf einen Raum aus qualitativ hochwertigem Material, der bis zum Rand voll mit den besten Küchengeräten ausgestattet ist. Der edle runde Arbeitstisch in der Raummitte ist der Hingucker schlechthin. Seine Rundungen passen nicht nur wie ein Puzzleteil mit den übrigen Küchenkomponenten zusammen, sondern übernehmen farblich und strukturell die Thematik der Natur, wie wir sie draußen an der Küste vorfinden.