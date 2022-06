Moderne Sitzecken für die Küche

Wenn ihr an Sitzecken für die Küche denkt, habt ihr gleich Omas alte Landhausküche mit der Eckbank aus dunklem Holz und dem geblümten Sitzpolster in tristen Beige-Nuancen vor Augen? Dann wird es höchste Zeit für eine neue Perspektive, denn in der Küche von heute spielt die Sitzecke wieder eine extrem wichtige Rolle. Moderne Küchen laden nämlich zum Verweilen ein und sind längst nicht mehr nur der Raum, in dem man sich schnell ein Fertiggericht in die Mikrowelle schiebt, das man dann vor dem Fernseher in sich hineinschlingt. Stattdessen gehen in der Küche Design und Gemütlichkeit Hand in Hand – und dementsprechend unverzichtbar ist die Sitzecke.