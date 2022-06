Höchster Wohnkomfort im stylishen Stadthaus

Nun erfahrt ihr das Geheimnis um den Badebereich des Hauses: Der Schlafbereich verfügt über eine ebenso beeindruckende wie cleverere Raumlösung, denn das Badezimmer befindet sich über ein Anbauelement direkt über dem Bett. Hier wird der Platz in der Vertikalen clever genutzt, denn durch die großzügige Raumhöhe muss ein an das Schlafzimmer direkt angrenzender Badebereich kein Traum bleiben. Durch die hohen Fenster und die Glasbegrenzung fällt trotz des Anbauelements genügend Licht in den Raum. Ein weiterer Vorteil ist, das diese Raumlösung das Bett clever in Szene setzt. Auch hier finden wir wieder eine nostalgische Wandvertäfelung und dekoratives Fischgrätparkett für eine romantische Note im gelungenen Schlafzimmer-Ambiente.

Neben der Möglichkeit, die Höhe eines Raumes platzsparend als Badezimmer zu nutzen, gibt es in diesem Ideenbuch weitere interessante Inspirationen zu cleveren Lösungen für hohe Räume.