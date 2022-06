Schöne Holzhäuser

Häuser, die mit Holz verkleidet sind, haben etwas wahrhaft Magisches an sich. Das könnte daran liegen, dass Holz eines dieser außergewöhnlichen Baumaterialien ist, die mit Würde altern und – ähnlich wie eine hochbetagte Hollywood-Diva, die zu ihrem grauen Haar und den Fältchen steht – mit der Zeit nur noch viel reifer und noch viel schöner werden. Es ist fast so, als ob ein Haus aus Holz weiter wächst – und je mehr Gebrauchsspuren es im Laufe der Jahre bekommt, desto besser und lebendiger ist seine Wirkung. Holz ist nicht nur ein robustes Material mit einer sehr warmen Ausstrahlung, sondern auch vielseitig einsetzbar – drinnen wie draußen. Das wohl spannendste Merkmal ist jedoch, dass jedes Paneel einzigartig ist! Man wird tatsächlich keines finden, das dem anderen gleicht – und dies ist nur einer der vielen Gründe, der dafür spricht, bei der Fassadengestaltung auf die wundervolle Ästhetik von Holz zu setzen.

Abgesehen davon, hat Holz einen guten Schall- und Wärmeschutz und gehört zu den nachwachsenden Rohstoffen, wodurch es auch aus ökologischer Sicht als absolut einwandfreies Baumaterial gilt – erst recht natürlich, wenn man auf heimisches Holz aus der Umgebung setzt. Aufgrund seiner Vielfalt lässt Holz in Hinblick auf die Gestaltung viele verschiedene Baustile zu – von der Blockhütte bis hin zum modernen Glashaus mit Holzlamellen.

Weil Holz also nicht gleich Holz ist, werfen wir mal einen Blick auf die unterschiedlichen Arten. Generell wird zwischen Hartholz und Weichholz unterschieden. Beide haben ganz unterschiedliche Eigenschaften und während die meisten heimischen Nadelhölzer wie die Kiefer, Fichte oder Tanne zu den Weichhölzern zählen, sind viele Laubhölzer wie die Buche, der Ahorn oder die Eiche klassische Harthölzer. Im mitteleuropäischen Baubereich werden vorwiegend die schnell wachsenden Nadelhölzer verwendet, da sie ein geringes Eigengewicht haben, stabil und vor allem leicht zu bearbeiten sind. So wird Fichten-, Kiefern- und Lärchenholz oft für Bodenbeläge, Schindeldächer oder die Fassadenverkleidung genutzt. Laubhölzer wie die Eiche hingegen werden gerne für Treppen- oder Innenausbauten verwendet.

Die beliebteste Wahl von Hausbesitzern oder Architekten ist definitiv Zedernholz. Dieses schöne Nadelholz hat einen hohen Wärmedämmwert, ist wetterfest und eignet sich hervorragend zum Schutz vor Feuchtigkeit. Dadurch, dass das Holz nicht splittert und wenig arbeitet, entsteht eine saubere und einheitliche externe Oberfläche – optimal also für eine schöne Fassade. Eine weitere positive Eigenschaft von Zedernholz ist, dass es natürliche Konservierungsstoffe enthält, die dafür sorgen, dass das Holz nicht von Pilzen befallen wird. Das Farbspektrum reicht von Honig bis zu dunkler Walnuss und aufgrund seines ganz speziellen Aromas wird Zedernholz auch gerne als Material für die Sauna benutzt.

Nach Zedernholz ist Lärchenholz eine der beliebtesten Holzverkleidungsarten. Es wird unter anderem verwendet, um Boote und Yachten zu bauen und gilt als langlebig, witterungsbeständig und widerstandsfähig. Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig: Vom Terrassenbelag über Haustüren, Zäune und Fenster bis hin zu Wand- und Deckenkonstruktionen findet sich Lärchenholz in vielen Bereichen des Hauses und natürlich auch gerne in der Fassadengestaltung wieder. Von Natur aus ist es mit einem Holzschutz ausgestattet und kommt ohne zusätzliche Lasuren aus. Wird es allerdings der Witterung ausgesetzt, entwickelt es mit der Zeit eine silbergraue Patina. Aufgrund ihrer vielen Vorteile wurde die Lärche 2012 sogar zum Baum des Jahres erklärt.

Neben der Auswahl des geeigneten Holzes, kommt es bei der Fassadengestaltung auch auf die Konstruktionsart an. So wird zwischen der sogenannten Stülpschalung und der Boden-Deckel-Schalung unterschieden. Bei der Stülpschalung werden Bretter waagerecht am Haus angebracht, sodass sich das nächsthöhere Brett jeweils über das darunterliegende stülpt. Diese Vorgehensweise ist vor allem in Skandinavien beliebt, da sie den großen Vorteil hat, dass das Regenwasser gut ablaufen kann – ähnlich wie bei einem Ziegeldach. Bei der Boden-Deckel-Schalung hingegen werden die Bodenbretter senkrecht und mit Zwischenräumen nebeneinander genagelt. Die Zwischenräume werden dann mit Deckelbrettern verkleidet. Der Vorteil hier ist, dass man je nach Breite der Deckelbretter zwischen einer robusten und filigranen Optik variieren kann.

Nun kennt ihr die wichtigsten Grundlagen zum Thema Holzfassade. Werfen wir doch mal einen Blick auf die schönsten Häuser mit Holzverkleidungen unserer homify-Experten: