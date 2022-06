Was Männer Zuhause wirklich wollen!

Morgen ist Christi Himmelfahrt. Doch anstatt die Rückkehr Jesus Christus als Sohn Gottes in den Himmel zu zelebrieren, freuen sich die meisten von uns auf den sogenannten Herrentag, vielerorts auch Vatertag genannt. Unsere männlichen Mitbürger ziehen dann gerne los und machen Dinge für so richtige Kerle. Das heißt vor allem Bier trinken und grillen. Ob Fahrradtour oder Ausflug mit dem Bollerwagen, Frauen dürfen traditionsbedingt meistens nicht mit. Zu Ehren unserer männlichen Leser haben wir einmal ein wenig recherchiert, was in einem Haus für echte Kerle auf keinen Fall fehlen darf. Und bei uns dürfen auch die Frauen mitlesen!