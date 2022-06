Coole Leuchten

Für Freunde von grafischer Anordnungen sollte diese Leuchte besonders gut geeignet sein. Ein klassischer Lampenschirmrahmen wurde aufwendig mit Kunststoffkordeln versehen und zaubert wunderbare Schattenspiele an die Wände und die Decke. Aber auch ohne die Verwendung des künstlichen Lichtes, profitiert die Gestalt der Hängeleuchte von ihrem aufwendigen und filigranen Korpus. Die Lampe gibt es im Übrigen in weiteren Farbausführungen und in leicht abgeänderten Formen. Besonders gut können wir uns diese Hängeleuchte in Esszimmern über einem Tisch vorstellen.