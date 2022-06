Absolut edel! Eine Villa zum Verlieben

Sogar das Badezimmer steht im Einklang mit dem übrigen Teil der Villa und ist einfach erstklassig. Für einen hohen Komfort sorgen unter anderem zwei Waschbecken. So kommt man sich morgens sicher nicht in die Quere oder gerät in Zeitstress. Die große, ovale Badewanne fügt sich hier perfekt ein. Aber damit nicht genug… es gibt selbstverständlich auch noch eine begehbare Dusche. Wie sollte es auch anders sein?!